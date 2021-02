Governo, Salvini: “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega”. Il video (Di giovedì 4 febbraio 2021) Governo, Salvini: “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega” Roma, 4 feb. (askanews) – “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega. In base alle risposte che avremo liberamente e serenamente faremo le nostre scelte”. Lo ha ribadito Matteo Salvini, segretario della Lega, mostrandosi ai giornalisti dopo la riunione della segreteria politica del Carroccio insieme al responsabile Esteri Giancarlo Giorgetti, per fugare ogni sospetto di divisioni interne. “Qualunque sarà la nostra scelta sarà la scelta di tutti – ha ribadito – A differenza di altri, dove ci sono correnti, correntine, fuoriuscite e ripensanti, noi ci confrontiamo ma quando si sceglie la ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021): “trae la” Roma, 4 feb. (askanews) – “trae la. In base alle risposte che avremo liberamente e serenamente faremo le nostre scelte”. Lo ha ribadito Matteo, segretario della, mostrandosi ai giornalisti dopo la riunione della segreteria politica del Carroccio insieme al responsabile Esteri Giancarlo Giorgetti, per fugare ogni sospetto di divisioni interne. “Qualunque sarà la nostra scelta sarà la scelta di tutti – ha ribadito – A differenza di altri, dove ci sono correnti, correntine, fuoriuscite e ripensanti, noi ci confrontiamo ma quando si sceglie la ...

