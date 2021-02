Governo, Di Maio: “Abbiamo dovere di ascoltare Draghi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il M5S ha “il dovere di ascoltare Mario Draghi”. Così il ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, in una nota sul nuovo premier incaricato nel giorno delle prime consultazioni dopo l’incarico conferito a Draghi dal presidente della Repubblica Mattarella, che Di Maio ringrazia. Nella “fragile cornice” attuale, il Movimento 5 Stelle ha “il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno”, si legge nella nota, in cui il ministro spiega: “Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. È legittimo. Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non Abbiamo colpe. Non Abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il M5S ha “ildiMario”. Così il ministro degli Esteri uscente, Luigi Di, in una nota sul nuovo premier incaricato nel giorno delle prime consultazioni dopo l’incarico conferito adal presidente della Repubblica Mattarella, che Diringrazia. Nella “fragile cornice” attuale, il Movimento 5 Stelle ha “ildi partecipare,e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno”, si legge nella nota, in cui il ministro spiega: “Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. È legittimo. Stiamo attraversando una crisi politica complessa e noncolpe. Noncercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si ...

