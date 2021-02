Golden Globe, Laura Pausini tra le nomination: 'che botta', la sua reazione sui social (Di giovedì 4 febbraio 2021) Edoardo Ponti ha fatto decisamente un buon lavoro con 'La vita davanti a sé', come dimostrano le nomination ricevute ai Golden Globes: oltre a quella di miglior film straniero, infatti, c'è anche la ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Edoardo Ponti ha fatto decisamente un buon lavoro con 'La vita davanti a sé', come dimostrano lericevute ais: oltre a quella di miglior film straniero, infatti, c'è anche la ...

