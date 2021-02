Gimbe, si ferma la discesa del contagio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si ferma la discesa del contagio e in alcune regioni si registrano segnali di inversioni di tendenza. L’allarme arriva dalla Fondazione Gimbe che nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 febbraio ha rilevato “la stabilizzazione dei nuovi casi” e segnali che “impongono di tenere alta l’attenzione sulle nuove varianti”. È quanto si legge nel report settimanale pubblicato stamattina, nel quale la Fondazione di Bologna concentra l’attenzione anche sulla campagna vaccinale anti Covid in corso, rallentata dai tagli e dai ritardi nella consegna delle dosi. “Sono state somministrate quasi esclusivamente seconde dosi e persistono rilevanti differenze regionali sia nel completamento del ciclo sia nelle categorie delle persone vaccinate. Rispetto ai sette giorni precedenti, dal 27 gennaio al 2 febbraio il numero dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Siladele in alcune regioni si registrano segnali di inversioni di tendenza. L’allarme arriva dalla Fondazioneche nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 febbraio ha rilevato “la stabilizzazione dei nuovi casi” e segnali che “impongono di tenere alta l’attenzione sulle nuove varianti”. È quanto si legge nel report settimanale pubblicato stamattina, nel quale la Fondazione di Bologna concentra l’attenzione anche sulla campagna vaccinale anti Covid in corso, rallentata dai tagli e dai ritardi nella consegna delle dosi. “Sono state somministrate quasi esclusivamente seconde dosi e persistono rilevanti differenze regionali sia nel completamento del ciclo sia nelle categorie delle persone vaccinate. Rispetto ai sette giorni precedenti, dal 27 gennaio al 2 febbraio il numero dei ...

orizzontescuola : Covid-19: si ferma discesa, in 9 regioni inversione trend. Monitoraggio GIMBE - darge65 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE 27 gen-2 feb ?? si ferma discesa nuovi casi, che in alcune Regioni iniziano a risalire ?? 1,3… - pborghilivorno : #coronavirus @GIMBE Gimbe, si ferma la discesa del contagio - monica_perico : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE 27 gen-2 feb ?? si ferma discesa nuovi casi, che in alcune Regioni iniziano a risalire ?? 1,3… - Marte7983 : RT @HuffPostItalia: Gimbe, si ferma la discesa del contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe ferma Gimbe, si ferma la discesa del contagio

Si ferma la discesa del contagio e in alcune regioni si registrano segnali di inversioni di tendenza. L'allarme arriva dalla Fondazione Gimbe che nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 ...

Puglia terza per attualmente positivi a test corona virus Dati Gimbe

Lo dice il report giornaliero della Fondazione Gimbe. Secondo l'organismo presieduto da Nino ...la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi al coronavirus in terapia intensiva è ferma ...

Gimbe, si ferma la discesa del contagio L'HuffPost Gimbe, si ferma la discesa del contagio

Si ferma la discesa del contagio e in alcune regioni si registrano segnali di inversioni di tendenza. L’allarme arriva dalla Fondazione Gimbe che nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 febb ...

Puglia terza per attualmente positivi a test corona virus Dati Gimbe

La Puglia è la terza regione d’Italia per numero di attualmente positivi al Covid-19. Lo dice il report giornaliero della Fondazione Gimbe. Secondo l’organismo presieduto da Nino Cartabellotta, la ter ...

Sila discesa del contagio e in alcune regioni si registrano segnali di inversioni di tendenza. L'allarme arriva dalla Fondazioneche nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 ...Lo dice il report giornaliero della Fondazione. Secondo l'organismo presieduto da Nino ...la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi al coronavirus in terapia intensiva è...Si ferma la discesa del contagio e in alcune regioni si registrano segnali di inversioni di tendenza. L’allarme arriva dalla Fondazione Gimbe che nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 febb ...La Puglia è la terza regione d’Italia per numero di attualmente positivi al Covid-19. Lo dice il report giornaliero della Fondazione Gimbe. Secondo l’organismo presieduto da Nino Cartabellotta, la ter ...