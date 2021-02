GdS – Inter, niente multa per Arturo Vidal dopo la protesta per la sostituzione durante la partita contro la Juventus (Di giovedì 4 febbraio 2021) niente multa dell’Inter per Vidal Minuto 72 di Inter-Juventus, semifinale di andata della Coppa Italia. La lavagnetta luminosa si alza e chiama in panchina Arturo Vidal a lasciare spazio a Christian Eriksen. Il cileno non prende bene la sostituzione e lo fa capire ad ampi gesti e dicendo “Esce sempre il 22”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe deciso di non multare il giocatore cileno. “La speranza – sottolinea la rosea – è che Vidal dopo il minuto 60 di ogni partita non cali costantemente nel suo apporto fisico, figlio di una condizione approssimativa che spinge il tecnico a sostituirlo” L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)dell’perMinuto 72 di, semifinale di andata della Coppa Italia. La lavagnetta luminosa si alza e chiama in panchinaa lasciare spazio a Christian Eriksen. Il cileno non prende bene lae lo fa capire ad ampi gesti e dicendo “Esce sempre il 22”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe deciso di nonre il giocatore cileno. “La speranza – sottolinea la rosea – è cheil minuto 60 di ogninon cali costantemente nel suo apporto fisico, figlio di una condizione approssimativa che spinge il tecnico a sostituirlo” L'articolo proviene da ...

