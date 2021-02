Forse riapertura palestre e piscine a fine febbraio: le date del ricorso al TAR (Di giovedì 4 febbraio 2021) Uno degli argomenti più caldi in questo periodo, almeno qui in Italia, è senza ombra di dubbio quello della riapertura palestre e piscine. Qualcuno, infatti, sperava che la situazione potesse sbloccarsi entro la fine del mese di dicembre, complici alcune dichiarazioni pubbliche da parte dell’ormai ex Ministro dello Sport Spadafora. La crisi di governo probabilmente rallenterà ulteriormente la questione, al punto che non possiamo dare più nulla per scontato. Neanche che ci siano notizie positive il 5 marzo, quando andrà in scadenza l’attuale DPCM. L’ultima speranza per riapertura palestre e piscine entro febbraio Nei giorni scorsi abbiamo provato ad essere chiari sul tema, ribadendo con un articolo dedicato che sul fronte decreti non avremo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Uno degli argomenti più caldi in questo periodo, almeno qui in Italia, è senza ombra di dubbio quello della. Qualcuno, infatti, sperava che la situazione potesse sbloccarsi entro ladel mese di dicembre, complici alcune dichiarazioni pubbliche da parte dell’ormai ex Ministro dello Sport Spadafora. La crisi di governo probabilmente rallenterà ulteriormente la questione, al punto che non possiamo dare più nulla per scontato. Neanche che ci siano notizie positive il 5 marzo, quando andrà in scadenza l’attuale DPCM. L’ultima speranza perentroNei giorni scorsi abbiamo provato ad essere chiari sul tema, ribadendo con un articolo dedicato che sul fronte decreti non avremo ...

