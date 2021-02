Festival di Sanremo 2021: Cts dà il via libera al protocollo Rai (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è il via libera da parte del Comitato tecnico scientifico riguardo il protocollo organizzativo e sanitario della Rai per il Festival di Sanremo 2021. Oltre ad aver apprezzato la scelta di eliminare la presenza del pubblico, gli esperti hanno richiamato anche il rischio di assembramenti all’esterno, nelle aree limitrofe all’Ariston, ma anche in locali, alberghi, esercizi commerciali e ristoranti. Normalmente l’evento richiama a Sanremo circa 10 mila persone. Di qui il coinvolgimento delle istituzioni preposte a livello locale per contenere i rischi di contagio e per garantire il diritto di cronaca e informazione su un grande evento popolare come il Festival. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è il viada parte del Comitato tecnico scientifico riguardo ilorganizzativo e sanitario della Rai per ildi. Oltre ad aver apprezzato la scelta di eliminare la presenza del pubblico, gli esperti hanno richiamato anche il rischio di assembramenti all’esterno, nelle aree limitrofe all’Ariston, ma anche in locali, alberghi, esercizi commerciali e ristoranti. Normalmente l’evento richiama acirca 10 mila persone. Di qui il coinvolgimento delle istituzioni preposte a livello locale per contenere i rischi di contagio e per garantire il diritto di cronaca e informazione su un grande evento popolare come il. SportFace.

