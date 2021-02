Elisabetta Gregoraci senza freni sgancia una bomba su Francesco Oppini? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sembra sia partito l’attacco che la showgirl calabrese ed ex gieffina, Elisabetta Gregoraci, aveva promesso tramite le sue Instagram Stories. Proprio in queste ore, infatti, Elisabetta avrebbe pubblicato il suo personale pensiero su un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini. Al pargolo di Alba Parietti, la showgirl calabrese si sarebbe rivolta in questo modo, forse a voler sottolineare il suo doppio gioco Indovina chi è quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine… Come abbiamo avuto modo di vedere durante il percorso affrontato insieme al Grande Fratello Vip 5 e anche fuori dalla casa, i due sembravano essere amici molto affiatati. Cosa sarà successo? Dov’è finito tutto quell’affetto proclamato per il figlio di Alba Parietti? ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sembra sia partito l’attacco che la showgirl calabrese ed ex gieffina,, aveva promesso tramite le sue Instagram Stories. Proprio in queste ore, infatti,avrebbe pubblicato il suo personale pensiero su un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5,. Al pargolo di Alba Parietti, la showgirl calabrese si sarebbe rivolta in questo modo, forse a voler sottolineare il suo doppio gioco Indovina chi è quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine… Come abbiamo avuto modo di vedere durante il percorso affrontato insieme al Grande Fratello Vip 5 e anche fuori dalla casa, i due sembravano essere amici molto affiatati. Cosa sarà successo? Dov’è finito tutto quell’affetto proclamato per il figlio di Alba Parietti? ...

