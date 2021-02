Effetto Draghi, spread ancora giù e sui minimi dal 2015. Piazza Affari più cauta e intorno alla parità (Di giovedì 4 febbraio 2021) In attesa di sapere se il governo Draghi nascerà davvero i mercati proseguono la luna di miele con l’ex banchiere centrale. Lo spread, la differenza tra quanto rende un titolo di Stato decennale italiano e l’equivalente tedesco, scivola fino a 102 punti, su livelli che non si vedevano dalla fine del 2015. I Btp a dieci anni rendono lo 0,59%. Più tiepida oggi la borsa con Milano allineata con le altre piazze europee in una giornata per ora senza particolari spunti ed indici intorno alla parità. A Piazza Affari svetta Pirelli (+ 4,6%), seguita da Finecobank (+ 3%) che oggi ha diffuso conti che evidenziano un balzo della raccolta netta a gennaio , e Cnh (+2,2%). Male viceversa le utilities A2A (- 1,6%) ed Hera (- 1,3%). L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) In attesa di sapere se il governonascerà davvero i mercati proseguono la luna di miele con l’ex banchiere centrale. Lo, la differenza tra quanto rende un titolo di Stato decennale italiano e l’equivalente tedesco, scivola fino a 102 punti, su livelli che non si vedevano dfine del. I Btp a dieci anni rendono lo 0,59%. Più tiepida oggi la borsa con Milano allineata con le altre piazze europee in una giornata per ora senza particolari spunti ed indici. Asvetta Pirelli (+ 4,6%), seguita da Finecobank (+ 3%) che oggi ha diffuso conti che evidenziano un balzo della raccolta netta a gennaio , e Cnh (+2,2%). Male viceversa le utilities A2A (- 1,6%) ed Hera (- 1,3%). L'articolo ...

