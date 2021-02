Ecco come Perseverance arriverà su Marte (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il rover Perseverance della missione Nasa "Mars 2020", lanciato il 30 luglio 2020, arriverà su Marte il 18 febbraio 2021, quando in Italia mancheranno pochi minuti alle 22. Durante l'"ammaraggio", il rover si tufferà nella sottile atmosfera marziana, protetto dal suo scudo termico a una velocità di circa 20mila km orari. Saranno 7 minuti da brivido durante i quali un paracadute rallenterà la caduta nella prima fase. Poi toccherà ai razzi fare la propria parte per una discesa controllata.A pochi metri dal suolo, una sorta di gru aerea calerà letteralmente il rover con una carrucola posandolo dolcemente sulle sue 6 ruote sul terreno del cratere Jezero, un grande cratere da impatto largo circa 45 chilometri appena a nord dell'equatore marziano. Perseverance, nel corso dei prossimi anni, raccoglierà dei campioni di terreno ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il roverdella missione Nasa "Mars 2020", lanciato il 30 luglio 2020,suil 18 febbraio 2021, quando in Italia mancheranno pochi minuti alle 22. Durante l'"ammaraggio", il rover si tufferà nella sottile atmosfera marziana, protetto dal suo scudo termico a una velocità di circa 20mila km orari. Saranno 7 minuti da brivido durante i quali un paracadute rallenterà la caduta nella prima fase. Poi toccherà ai razzi fare la propria parte per una discesa controllata.A pochi metri dal suolo, una sorta di gru aerea calerà letteralmente il rover con una carrucola posandolo dolcemente sulle sue 6 ruote sul terreno del cratere Jezero, un grande cratere da impatto largo circa 45 chilometri appena a nord dell'equatore marziano., nel corso dei prossimi anni, raccoglierà dei campioni di terreno ...

c_appendino : La Città di Torino è da sempre in prima linea per prendersi cura delle persone senzatetto. Con il piano di inclusio… - bonucci_leo19 : Ecco come iniziare la giornata da campioni: nutrimento per il fisico ed energia per la mente con @MindTheGum - NicolaPorro : Nella giornata in cui #Draghi accetta l'incarico di formare un nuovo governo, leggete un po' cosa è successo al lib… - AleGrassi22 : RT @GiovaQuez: Bonaccini: 'Anche noi potremmo potenzialmente vaccinare tutta la regione entro l'estate, ma dipenderà dalle dosi a disposizi… - NewsProclub : RT @tvikingsclub: ?? TRANSFER MARKET ?? Colpo in casa @tvikingsclub ! Ha i riflessi di un ghepardo e la forza di un gorilla... è impenetra… -