Draghi incontra i leader: giornata cruciale. Covid, via libera agli anticorpi monoclonali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Consultazioni al via per Mario Draghi, oggi 4 febbraio. Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà i leader dei partiti. I suoi saranno colloqui chiave. Obiettivo: verificare il sostegno di una maggioranza in Parlamento la più chiara e ampia possibile. E decidere se impostare un governo tecnico-istituzionale o politico. Sul fronte della lotta al Covid si registra il via libera dell'Aifa agli anticorpi monoclonali. Ma anche la raccomandazione che arriva dall'Istituto Spallanzani di Roma: "Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccinerà". Colloqui decisivi per il governo A seguito dell'incarico ricevuto da Mattarella, Mario Draghi si sta preparando alle consultazioni con le forze politiche. Gli incontri dovrebbero cominciare nel ...

