Disegno de “La Mousmé” all’asta a prezzo record

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La casa d’aste Christie’s di New York annuncia una vendita interessante, ilde “La” di Van Gogh. La compravendita in programma l’1 marzo propone l’opera valutata tra 7 e 10milioni di $. Cosa c’èinsieme alde “La”? L’appuntamento per gli appassionati d’arte, a cui collabora anche Giovanna Bertazzoni, sarà