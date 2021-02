«Difficile pensare che la stagione sia finita» Sofia Goggia: felice per l’affetto ricevuto (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Con l’umore è tosta, perché per come stava andando e con l’evento dei Mondiali che partono lunedì, è davvero Difficile pensare che io non parteciperò». Sofia Goggia racconta come si sente. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Con l’umore è tosta, perché per come stava andando e con l’evento dei Mondiali che partono lunedì, è davveroche io non parteciperò».racconta come si sente.

calciomercatoit : ???#Biasin a CMIT TV: 'Risulta che l'offerta di BC Partners non sia stata recepita. Una proposta di 750 milioni risp… - ffefee0 : io una sola cosa chiedo, pietà è un momento difficile, capiteci e sosteneteci invece di urlarci contro, molti di no… - NiceBrice2 : Perché è così difficile smettere di pensare a te? Non voglio starti così lontano - Zazu94665603 : Comunque è vero che the show must go on, ma mi risulta ancora difficile pensare che dopo questo momento famiglia da… - justignorance_ : sto cercando di non pensare a quanto sarà devastante il mixtape di Taehyung ma mi risulta difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Difficile pensare La ricerca di Costantino Rosa: quando l'Adda passava da Casalmaggiore nel 1400...

... non era alimentata dall'acqua del Po, come si potrebbe sospettare e come sarebbe naturale pensare, ...Vecchio - spiega Rosa - era distante dall'abitato e non regimentato per cui diventa difficile ...

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi si sono lasciati?/ Tutto fa pensare che...

Al momento è difficile dirlo: le anticipazioni sul programma e sulle coppie sono attualmente troppo poche per fare previsioni. Certo è che il rapporto tra Alessio e Stephanie deve ancora esplodere e, ...

Cortina 2021: Goggia, 'difficile pensare che non potrò esserci' La Sicilia Goggia: «Stagione finita, ma felice dell’affetto ricevuto»

«La convalescenza procede bene, chiaramente è stata una botta a livello psicologico, ma bisogna guardare avanti, saper accettare le cose. La stagione per me è finita, una frattura così necessita di ci ...

Il Livorno adesso è Bueno. Rubino: "Tutto difficile, ma lotteremo sempre"

Livorno, 4 febbraio 2021 - Presentate le nuove maglie del Livorno, che avranno sul petto, a sinistra, un grosso simbolo ‘ASL’: amaranto la prima, bianca la seconda e gialla la terza. Insieme alle nuov ...

