Danimarca e Svezia adotteranno le certificazioni o il passaporto Covid digitale

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021)hanno annunciato di voler sviluppare i certificati vaccinali digitali da utilizzare per i viaggi ma anche per eventi e lavoro, parliamo del cosiddetto, quello di cui vi abbiamo raccontato qualche giorno fa riferendoci alle proteste e alle richieste dei ristoratori. Il progetto svedese sulI certificati di vaccino contro il coronavirus saranno progettati per verificare chi è stato vaccinato oppure no e sarà importante anche per partecipare ad eventi sportivi o culturali. Anders Ygeman è il ministro svedese per lo sviluppoe ha detto che “con un certificato sarà facile e veloce dimostrare che la vaccinazione è stata completata”. L’infrastruttura potrebbe essere pronta a giugno. Il progetto danese, ...