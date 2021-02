Dal Pino: «Ci sono due punti da discutere con i fondi, la decisione è rinviata a giovedì prossimo» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come già scritto, l’assemblea di Lega Serie A ha rinviato la decisione sui fondi. Troppi dissensi. A Lazio e Napoli si sono aggiunte anche Juventus e Inter. sono necessarie altre valutazioni e ancora qualche giorno. Il presidente Paolo dal Pino è intervenuto in conferenza stampa per spiegare l’andamento dell’assemblea e il rinvio. “Come primo punto avevamo la nomina del consigliere indipendente, dove Conti ha mancato di un punto il quorum, e Blandini ha raccolto 7 voti. Confermati Tardini e Calabretta come sindaci effettivi, mentre abbiamo nominato uno dei supplenti. Sul tema della distribuzione e del term sheet io ho fatto un invito dell’assemblea: invece di andare a votare la distribuzione e il term sheet, ho fatto un invito a riflettere sul futuro strategico della Serie A e di ragionare insieme. La ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come già scritto, l’assemblea di Lega Serie A ha rinviato lasui. Troppi dissensi. A Lazio e Napoli siaggiunte anche Juventus e Inter.necessarie altre valutazioni e ancora qualche giorno. Il presidente Paolo dalè intervenuto in conferenza stampa per spiegare l’andamento dell’assemblea e il rinvio. “Come primo punto avevamo la nomina del consigliere indipendente, dove Conti ha mancato di un punto il quorum, e Blandini ha raccolto 7 voti. Confermati Tardini e Calabretta come sindaci effettivi, mentre abbiamo nominato uno dei supplenti. Sul tema della distribuzione e del term sheet io ho fatto un invito dell’assemblea: invece di andare a votare la distribuzione e il term sheet, ho fatto un invito a riflettere sul futuro strategico della Serie A e di ragionare insieme. La ...

