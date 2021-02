Crolla parete del cantiere | un operaio morto sotto le macerie e un ferito

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Brutto incidente all’interno di unedile a Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. L’allarme è stato lanciato la mattina del 4 febbraio e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Una persona sarebbe decedutale, ha riil sindaco di Tovo S.Giacomo Alessandro Oddi che si è recato sul luogo del crollo. “È una vera tragedia”, le sue parole. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, un’ambulanza di Pietra Soccorso e una della Croce Bianca di Borgio Verezzi, i vigili del fuoco oltre ai carabinieri di Pietra Ligure e alla polizia locale di Tovo San Giacomo. Secondo quanto ri, si sarebbe verificato il crollo di una parte di palazzina oggetto di ristrutturazione. Poi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, l’unità cinofila ...

Sarebbe crollata una parete dei vicini. Le famiglie residenti nelle abitazioni adiacenti sono state evacuate. Secondo quanto appreso, una delle ruspe al lavoro per il rafforzamento della fondamenta è stata travolta dal crollo di una parte della parete dell'edificio adiacente. Una persona sarebbe deceduta ... La persona che stamane è morta sotto le macerie, causate dal crollo di una parete all'interno di un cantiere edile per il recupero di un immobile a pochi passi dalla Chiesa e dalla sede del Comune di ...