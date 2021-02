Crisi di governo, al via le consultazioni di Draghi. Aperture da Di Maio e Berlusconi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crisi di governo, il premier incaricato Mario Draghi avvia le consultazioni: le ultime notizie. La Crisi di governo arriva al momento di svolta con le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo governo. Mario DraghiIl clima politico intorno a Mario Draghi prima delle consultazioni Le consultazioni di Mario Draghi si avviano nel segno dell’incertezza. A poche ore dall’inizio dei colloqui con le forze politiche, il premier dimissionario Giuseppe Conte ha parlato ai giornalisti da Palazzo Chigi mandando un messaggio a Movimento 5 Stelle, Pd e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)di, il premier incaricato Marioavvia le: le ultime notizie. Ladiarriva al momento di svolta con ledel premier incaricato Mario, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo. MarioIl clima politico intorno a Marioprima delleLedi Mariosi avviano nel segno dell’incertezza. A poche ore dall’inizio dei colloqui con le forze politiche, il premier dimissionario Giuseppe Conte ha parlato ai giornalisti da Palazzo Chigi mandando un messaggio a Movimento 5 Stelle, Pd e ...

