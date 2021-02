Cottarelli | Panetta | Scannapieco | Draghi ha già pronta la squadra

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Presidente del Consiglio oggi, invocato da tutti o quasi, probabile inquilino del Quirinale un domani, nel 2022, quando ci sarà da scegliere il nuovo presidente della Repubblica. La parabola perfetta, quella di Mario, per far capire all’Europa che nessuno ha intenzione di sottrarsi ai suoi diktat, di qui al futuro prossimo. Al punto da trasformare uno dei protagonisti della scellerata stagione delle privatizzazioni, che svendettero l’Italia, nel salvatore. E nel perfetto candidato per il Colle, sulla falsariga di quanto accaduto con Carlo Azeglio Ciampi, premier tra il ’93 e il ’94 e poi Capo dello Stato. Proprio al modello Ciampi si guarda per risolvere un altro scoglio, quello della composizione delladi. E come allora, la soluzione più probabile sembra quella di un mix di tecnici e politici. Sul primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Cottarelli Panetta

Nuovo governo, il Totoministri Iniziano a circolare i nomi di una ipotetica squadra di governo : da, da Cartabia a Capua, fino a qualche conferma tra i ministri del Conte bis. ...Fabio, membro della Bce, che gode di grandissima stima da parte di Draghi, potrebbe ... Enrico Giovannini, come titolare del Lavoro, Carloper un ministero economico, sarebbero altre ...Ci siamo, oggi il Prof. Mario Draghi da il via alle consultazioni delle varie anime politiche del nostro paese per verificare la fattibilità di formazione del nuovo governo. La situazione è incerta e ...Per l’Economia in campo tre profili tecnici. Tante le caselle da riempire in un ipotetico esecutivo Draghi. Cottarelli, la Reichlin e Panetta in corsa per Via XX settembre. La Severino possibile Guard ...