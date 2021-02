Coronavirus: via libera agli anticorpi monoclonali dall'Aifa (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha dato il via libera all'impiego degli anticorpi monoclonali. La decisione è stata presa dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia dopo una lunga riunione ieri pomeriggio. In Italia sarà quindi possibile trattare i pazienti Covid utilizzando due anticorpi monoclonali, ossia quelli che sono prodotti da Regeneron e da Eli Lilly. Questi trattamenti verranno utilizzati esclusivamente per cercare di far migliorare le condizioni di pazienti a rischio come gli over 70 e i soggetti più fragili. anticorpi monoclonali: ecco quelli approvati dall'Aifa Gli anticorpi monoclonali autorizzati dall'Aifa ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'(Agenzia Italiana del Farmaco) ha dato il viaall'impiego degli. La decisione è stata presaa Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia dopo una lunga riunione ieri pomeriggio. In Italia sarà quindi possibile trattare i pazienti Covid utilizzando due, ossia quelli che sono prodotti da Regeneron e da Eli Lilly. Questi trattamenti verranno utilizzati esclusivamente per cercare di far migliorare le condizioni di pazienti a rischio come gli over 70 e i soggetti più fragili.: ecco quelli approvatiGliautorizzati...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Corriere : Anticorpi monoclonali: Aifa dà il via libera al loro utilizzo in Italia - Corriere : Anticorpi monoclonali: Aifa dà il via libera al loro utilizzo in Italia - CMontanaro81 : Da leggere!!! Le mutazioni di SARS-CoV-2 e la corsa contro il tempo per vaccinare più persone possibili… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: Buongiorno dal Caffè: #Melbourne si appresta a ospitare l'evento tennistico #AustralianOpen nonostante il #coronavirus… -