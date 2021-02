Cinema | Penelope Cruz torna a recitare con Almodovar in ' Madres Parallelas' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -e Pedro Almodóvar collaboreranno ancora una volta per il prossimo lungometraggio del regista premio Oscar, dal titolo 'paralelas' (Parallel Mothers). L'attrice spagnola sarà affiancata sullo schermo dall'ex vincitrice del premio come migliore attrice di San Sebastián, Aitana Sánchez Gijón e dall'esordiente Milena Smit ('No matarás'). Il casting aggiuntivo annunciato include Israel Elejalde ('Veneno') e due collaboratori di lunga data di Almodóvar in 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi", Julieta Serrano e Rossy de Palma. Il coinvolgimento dicon la produzione è stato annunciato per la prima volta durante l'estate, ma a quel tempo non era stato firmato nulla di ufficiale. Ora, con le riprese previste per la fine di marzo, il suo coinvolgimento è stato ufficialmente ...