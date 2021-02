Cinema in lutto, se n’è andata una leggenda. Una carriera di successi e premi (Di giovedì 4 febbraio 2021) lutto nel mondo del Cinema e della televisione. L’attore vincitore di un Tony e un Emmy, famoso per le sue interpretazioni di Mark Twain sul palcoscenico e l’iconico personaggio conosciuta come Gola profonda nel film del 1976 “Tutti gli uomini del presidente”, è morto nella sua casa di Beverly Hills lo scorso 23 gennaio ma la notizia è trapelata solo ora. È stata sua storica assistente, Joyce Cohen, a confermarlo al New York Times. Veterano della seconda guerra mondiale che ha scoperto il suo amore per il palcoscenico mentre partecipava alle esibizioni dell’esercito mentre era di stanza a Terranova dal 1942 al 1946, si sposò tre volte: dal 1945 al 1965 con l’attrice Ruby Elaine Johnston, da cui ebbe due figli, Victoria e David; dal 1966 al 1983 con l’attrice Carol Eve Rossen, da cui ebbe una figlia, Eve. Entrambe le unioni si conclusero con il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)nel mondo dele della televisione. L’attore vincitore di un Tony e un Emmy, famoso per le sue interpretazioni di Mark Twain sul palcoscenico e l’iconico personaggio conosciuta come Gola profonda nel film del 1976 “Tutti gli uomini del presidente”, è morto nella sua casa di Beverly Hills lo scorso 23 gennaio ma la notizia è trapelata solo ora. È stata sua storica assistente, Joyce Cohen, a confermarlo al New York Times. Veterano della seconda guerra mondiale che ha scoperto il suo amore per il palcoscenico mentre partecipava alle esibizioni dell’esercito mentre era di stanza a Terranova dal 1942 al 1946, si sposò tre volte: dal 1945 al 1965 con l’attrice Ruby Elaine Johnston, da cui ebbe due figli, Victoria e David; dal 1966 al 1983 con l’attrice Carol Eve Rossen, da cui ebbe una figlia, Eve. Entrambe le unioni si conclusero con il ...

