Caos nella metro a Napoli | no corse e assembramenti

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La circolazione, per circa 8 ore, è stata limitata tra le stazioni di Dante e Piscinola, causandopericolosi per la diffusione del virus., ancora guasti per la linea 1:sui treni su Notizie.it.

Susy484 : RT @RomaPoliticaIT: Caos mascherine. Colosimo: “Nella Regione #Lazio di #Zingaretti mancano più di 12 milioni” @ChiaraColosimo https://t.… - FaustoPasquale : @donnadimezzo @repubblica Beh.. Il caso Augias dimostra che nella redazione di Repubblica regna il caso. O il caos - Caos_Ordinato : @Amelie2490 @Unapolpettina Era quello che mi dispiaceva di più sostanzialmente: l’accontentarsi. Ma non entrò più n… - antonellaa262 : Anticipazioni Uomini e Donne trono over: nella puntata registrata mercoledì 3 febbraio Gemma Galgani parla con un n… - SHUNIOHEH : Il drago draghi tecnicamente nella merda... I partiti sono nel caos.. Solo rensi d'arabia previo gettone è pronto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos nella

la Repubblica

...- è una figura di profilo altissimo e potrà aiutare l'Italia a uscire da questa crisi e dal... Credo che Draghi siacondizione di farlo e che le prossime ore dimostreranno che quello in corso ...... che può portare l'Italia fuori dal ''. Resta però ancora incerta, invece, la posizione di Leu, ...della Repubblica di conferire a Mario Draghi l'incarico di formare il nuovo governo va...Trasporto pubblico verso Padova, dalla Bassa scatta la protesta dei genitori: «Adesso la didattica in presenza è al 50%» ...Champions League, dove si giocherà Lipsia-Liverpool? All'inizio della settimana il Lipsia ha chiesto alle autorità tedesche il permesso per il Liverpool di entrare in Germania; le attuali restrizioni ...