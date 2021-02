Campania, anche oggi più di 1500 positivi. Il tasso è all’8,3% (Di giovedì 4 febbraio 2021) anche oggi il numero dei nuovi positivi sfora i 1500. Per la precisione, secondo quanto recita il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania, sono 1544 i nuovi contagiati, su 18.514 tamponi effettuati. Il tasso positivi/tamponi è all’8,3% (ieri era al 7,9%). Resta dominante la quota di asintomatici (1360). Si contano altri 36 deceduti (di cui 11 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 1276. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 100 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.468 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021)il numero dei nuovisfora i. Per la precisione, secondo quanto recita il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione, sono 1544 i nuovi contagiati, su 18.514 tamponi effettuati. Il/tamponi è,3% (ieri era al 7,9%). Resta dominante la quota di asintomatici (1360). Si contano altri 36 deceduti (di cui 11 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 1276. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 100 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.468 L'articolo ilNapolista.

