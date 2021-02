ATP Melbourne 1 2021 | orari e programma italiani 4 febbraio Ordine partite | tv | streaming

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Situazione difficilissima, quella che si è venuta a creare adopo il rinvio di un giorno di tutto ilper via della positività di un membro dello staff al Grand Hotel Hyatt a. Jannik Sinner, Salvatore Caruso, Stefano Travaglia e tutti gli altri giocatori impegnati anei tornei maschili, saranno infatti obbligati a dover sostenere il doppio turno qualora vincessero i loro match di ottavi di finale. Ma non è l’unico problema: anche la pioggia potrebbe complicare ulteriormente i piani, dal momento che è prevista con certezza nel primo pomeriggio, ed è possibile che cada anche alla mattina. In questo caso, Craig Tiley ha assicurato lo svolgimento degli incontri indoor, dal momento che, oltre ai campi coperti dell’ATP Cup (Rod Laver Arena e John Cain Arena) e dei due WTA (Margaret ...

Il caso di positività nell'hotel di Melbourne costringe gli organizzatori a un rinvio del sorteggio degli Australian Open. Non bastava il rinvio di tutte le partite dei tornei di preparazione previste giovedì (compresa l'ATP Cup per nazioni, con l'Italia che dovrebbe affrontare la ...