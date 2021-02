Vaccini Astrazeneca a under 55: prof, polizia e carceri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I Vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili , quello di Astrazeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 febbraio 2021) IPfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili , quello dial di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di, personale...

chetempochefa : “Questo vaccino è un'arma in più contro questo virus. Abbiamo già due vaccini con un'efficacia fantastica. E stanno… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Svizzera non autorizza AstraZeneca: dati non bastano #svizzera - Agenzia_Ansa : Vaccini #Astrazeneca agli under 55: al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, perso… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini #Astrazeneca agli under 55: al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale c… - BirbaeEmilia : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini #Astrazeneca agli under 55: al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale c… -