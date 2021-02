Un positivo in hotel, vanno in quarantena 600 tra giocatori e staff degli Australian Open (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Seicento tra giocatori, funzionari e personale di supporto dell’Australian Open sono in isolamento, dopo che un lavoratore in uno degli hotel di quarantena del torneo Australiano è risultato positivo al coronavirus. I giocatori potranno tornare ad allenarsi dopo un test negativo. Un uomo di 26 anni, scrive la BBC, è risultato positivo al Covid, la variante del Regno Unito, quella più virulenta, dopo aver lavorato presso l’hotel Grand Hyatt nel Central Business District di Melbourne. Uno degli hotel in cui parte dei 1.000 giocatori, funzionari e staff sono rimasti per completare un periodo di quarantena di 14 giorni al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Seicento tra, funzionari e personale di supporto dell’sono in isolamento, dopo che un lavoratore in unodidel torneoo è risultatoal coronavirus. Ipotranno tornare ad allenarsi dopo un test negativo. Un uomo di 26 anni, scrive la BBC, è risultatoal Covid, la variante del Regno Unito, quella più virulenta, dopo aver lavorato presso l’Grand Hyatt nel Central Business District di Melbourne. Unoin cui parte dei 1.000, funzionari esono rimasti per completare un periodo didi 14 giorni al ...

