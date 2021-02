Trame Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021, Ridge mette nei guai Hope? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dalle anticipazioni di Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021 apprendiamo che Liam dirà a Bill che Hope è la madre adottiva di Douglas. Intanto, Wyatt sorprende il fratello in merito all’anello per Sally; mentre, Ridge parla con Shauna con la quale si concede, poi, un altro bacio, ma qualcuno li beccherà. Successivamente, i due verranno chiamati a rispondere in merito alla loro relazione. Infine, vedremo l’entrata in scena di Thomas, ma la sua ricomparsa con toglierà di mezzo i problemi legali di Hope, infatti Ridge potrebbe prendere seri provvedimenti contro di lei. Vi consigliamo di leggere le nostre Trame per capirne di più. Anticipazioni Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021, Ridge ha ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dalle anticipazioni didal 15 al 21apprendiamo che Liam dirà a Bill cheè la madre adottiva di Douglas. Intanto, Wyatt sorprende il fratello in merito all’anello per Sally; mentre,parla con Shauna con la quale si concede, poi, un altro bacio, ma qualcuno li beccherà. Successivamente, i due verranno chiamati a rispondere in merito alla loro relazione. Infine, vedremo l’entrata in scena di Thomas, ma la sua ricomparsa con toglierà di mezzo i problemi legali di, infattipotrebbe prendere seri provvedimenti contro di lei. Vi consigliamo di leggere le nostreper capirne di più. Anticipazionidal 15 al 21ha ...

