Serie C, match clou della 22^ è Palermo-Ternana. Le probabili formazioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La partita in programma oggi, è cominciata ieri in sala stampa con il tecnico del Palermo Boscaglia che ha dato del paraculo al collega della Ternana Lucarelli. Il match clou della 22a giornata di Serie C, si giocherà senza dubbio al Barbera per quanto riguarda il Girone C del torneo di terza divisione. Queste le probabili formazioni: Palermo (4-3-3): Pelagotti; Accardi (Doda), Palazzi, Somma, Crivello; Odjer (Broh), De Rose, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente. Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Suagher, Salzano; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. I tifosi del Palermo sono molto arrabbiati e ieri hanno esposto uno striscione polemico con la ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La partita in programma oggi, è cominciata ieri in sala stampa con il tecnico delBoscaglia che ha dato del paraculo al collegaLucarelli. Il22a giornata diC, si giocherà senza dubbio al Barbera per quanto riguarda il Girone C del torneo di terza divisione. Queste le(4-3-3): Pelagotti; Accardi (Doda), Palazzi, Somma, Crivello; Odjer (Broh), De Rose, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente.(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Suagher, Salzano; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. I tifosi delsono molto arrabbiati e ieri hanno esposto uno striscione polemico con la ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - acmilan : Read all about the Battle of Bologna in our Match Report ?? - ItaSportPress : Serie C, match clou della 22^ è Palermo-Ternana. Le probabili formazioni - - folgorecaratese : ?? Match Day ?? Serie D ?? 18ª giornata ?? Castellanzese ? 14:30 ??? Stadio XXV Aprile ?? Pagina Facebook Folgore Carate… - USCatanzaro1929 : IT'S MATCH DAY ?? ?? @_PC1926 ?? 22^ Giornata ?? Serie C - Girone C ?? Stadio “Marcello Torre” ?? Mercoledì 3 febbrai… -