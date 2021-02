Secondo Romano Prodi, Mattarella ha fatto «la scelta migliore» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Dalla disgrazia può nascere una soluzione positiva». Lo dice Romano Prodi in una intervista alla Stampa, riferendosi all’affidamento di formare un nuovo governo a Mario Draghi, convocato per oggi alle 12 al Quirinale. «Credo che dobbiamo apprezzare tutti la scelta del presidente Mattarella», dice Prodi. «Spiegata agli italiani con un discorso che ha messo in luce la drammatica situazione in cui versa il Paese e ha saputo indicare la soluzione di più alto profilo che era a sua disposizione». Nessun dubbio sul fatto che Draghi accetterà, dice Prodi: «Ho la sensazione che se Mattarella ha convocato Draghi è perché aveva già in tasca l’accettazione da parte del designato». Una scelta, giusta, Secondo il professore: «Sono ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Dalla disgrazia può nascere una soluzione positiva». Lo dicein una intervista alla Stampa, riferendosi all’affidamento di formare un nuovo governo a Mario Draghi, convocato per oggi alle 12 al Quirinale. «Credo che dobbiamo apprezzare tutti ladel presidente», dice. «Spiegata agli italiani con un discorso che ha messo in luce la drammatica situazione in cui versa il Paese e ha saputo indicare la soluzione di più alto profilo che era a sua disposizione». Nessun dubbio sulche Draghi accetterà, dice: «Ho la sensazione che seha convocato Draghi è perché aveva già in tasca l’accettazione da parte del designato». Una, giusta,il professore: «Sono ...

