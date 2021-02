Salento, si lanciano sulle vetture in corsa: nuova pericolosa challenge (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una nuova pericolosa sfida tra adolescenti sui social sta preoccupando le città del Salento, dove c’è una maggiore diffusione del fenomeno: a segnalarlo sono alcuni cittadini Nel Salento è scattato un nuovo allarme per quella che pare essere una nuova pericolosa sfida sui social: la planking challenge. A Gallipoli, alcuni adolescenti si lanciano sulle vetture L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unasfida tra adolescenti sui social sta preoccupando le città del, dove c’è una maggiore diffusione del fenomeno: a segnalarlo sono alcuni cittadini Nelè scattato un nuovo allarme per quella che pare essere unasfida sui social: la planking. A Gallipoli, alcuni adolescenti siL'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Scatta l'allarme in Salento, ragazzini si lanciano contro le auto in corsa: forse una nuova sfida social #salento… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Scatta l'allarme in Salento, ragazzini si lanciano contro le auto in corsa: forse una nuova sfida social #salento htt… - Borderline_24 : Salento, si lanciano contro le auto in corsa: allarme per nuova sfida #Social degli adolescenti… - Sofia_1_vv : RT @annamariamoscar: Scatta l'allarme in Salento, ragazzini si lanciano contro le auto in corsa: forse una nuova sfida social - Tgcom24??Bas… - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Scatta l'allarme in Salento, ragazzini si lanciano contro le auto in corsa: forse una nuova sfida social #salento htt… -