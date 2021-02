Riccardo Scamarcio, le prime parole sulla figlia: «Un amore che va oltre me» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Chiedetemi tutto, tranne che di mia figlia». Così, lo scorso luglio, Riccardo Scamarcio aveva sigillato la sua privacy davanti ai giornalisti, pochi giorni dopo essere diventato papà. La notizia del parto ha comunque fatto il giro del web, tanto che i ben informati hanno persino spoilerato il nome: Emily, seppur mai confermato né dall’attore pugliese né dalla compagna, la manager inglese Angharad Wood. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Chiedetemi tutto, tranne che di mia figlia». Così, lo scorso luglio, Riccardo Scamarcio aveva sigillato la sua privacy davanti ai giornalisti, pochi giorni dopo essere diventato papà. La notizia del parto ha comunque fatto il giro del web, tanto che i ben informati hanno persino spoilerato il nome: Emily, seppur mai confermato né dall’attore pugliese né dalla compagna, la manager inglese Angharad Wood.

NetflixIT : Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta per l'appuntamento di San Valentino: Zendaya, Noah Centineo, Lady G… - chetempochefa : Domenica a #CTCF su @RaiTre dalle 20 con @fabfazio: ?? @SusanSarandon ?? @GioPanariello @marcogiallini ?? Riccardo… - zazoomblog : Lultimo paradiso il film: Riccardo Scamarcio contadino ribelle per Netflix - #Lultimo #paradiso #film: #Riccardo - peter_zobel27 : @NetflixIT tu sai cosa fare Titolo: Governo giallo-verde (S1) Governo giallo-rosso(S2) Cast: Conte:… - lamescolanza : #RiccardoScamarcio, contadino sognatore e ribelle in 'L'ultimo Paradiso' - Il Decoder -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio 'L'ultimo Paradiso', accanto a Scamarcio c'è il lucano Truncellito

S'intitola 'L'ultimo paradiso' ed è un film che andrà in onda su Netflix a partire da venerdì prossimo. Prodotto da Riccardo Scamarcio, la pellicola è basata su una storia vera ed è ambientata nel 1958. Ciccio Paradiso (Riccardo Scamarcio) è un contadino 40enne sposato con Lucia (Valentina Cervi) ed è legato anche ...

Riccardo Scamarcio, contadino sognatore e ribelle in 'L'ultimo Paradiso'

E' nella Puglia degli anni 50 che Riccardo Scamarcio ha deciso di ambientare "L'ultimo Paradiso", il film che ha prodotto, scritto e interpretato sotto la regia di Rocco Ricciardulli. Una pellicola ...

Riccardo Scamarcio, le prime parole sulla figlia: «Un amore che va oltre me» Vanity Fair Italia Riccardo Scamarcio e la crisi da Covid-19: "Il cinema non morirà mai"

Riccardo Scamarcio parla per la prima volta anche della figlia e della sua esperienza da papàUn momento molto speciale per Riccardo Scamarcio che circa 7 mesi fa ha dato il benvenuto a sua figlia Emil ...

Riccardo Scamarcio arriva su Netflix con «L'ultimo paradiso»

Dal 5 febbraio sarà disponibile su Netflix «L'ultimo paradiso», film ispirato a una storia vera che si svolge nel 1958, dove l'attore si cala nei panni di un contadino pugliese ...

S'intitola 'L'ultimo paradiso' ed è un film che andrà in onda su Netflix a partire da venerdì prossimo. Prodotto da, la pellicola è basata su una storia vera ed è ambientata nel 1958. Ciccio Paradiso () è un contadino 40enne sposato con Lucia (Valentina Cervi) ed è legato anche ...E' nella Puglia degli anni 50 cheha deciso di ambientare "L'ultimo Paradiso", il film che ha prodotto, scritto e interpretato sotto la regia di Rocco Ricciardulli. Una pellicola ...Riccardo Scamarcio parla per la prima volta anche della figlia e della sua esperienza da papàUn momento molto speciale per Riccardo Scamarcio che circa 7 mesi fa ha dato il benvenuto a sua figlia Emil ...Dal 5 febbraio sarà disponibile su Netflix «L'ultimo paradiso», film ispirato a una storia vera che si svolge nel 1958, dove l'attore si cala nei panni di un contadino pugliese ...