Quale potrebbe essere la squadra di Draghi: spuntano i nomi di Cartabia, Capua, Giovannini, Panetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mattarella chiede una squadra di alto profilo e in questo gruppo di lavoro potrebbe entrare Marta Cartabia, ex presidente della Corte costituzionale. Per lei potrebbero aprirsi le porte del ministero ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mattarella chiede unadi alto profilo e in questo gruppo di lavoroentrare Marta, ex presidente della Corte costituzionale. Per leiro aprirsi le porte del ministero ...

looonatiqe : @TaniaTortelli @amaricord Ora, quale motivo potrebbe portare ad elezioni pur avendo un'autorevole alternativa come… - Blackskorpion4 : RT @MatteoSalvemini: Per tornare un po' cinici e realisti, con quale maggioranza potrebbe nascere un governo Draghi? Io non vedo molti scen… - AnguillaCaraibi : Un pensiero sotto la doccia: Perché lavoro da casa se posso lavorare in qualsiasi luogo? ??Potresti andare ovunque c… - globalistIT : - MatteoSalvemini : Per tornare un po' cinici e realisti, con quale maggioranza potrebbe nascere un governo Draghi? Io non vedo molti s… -