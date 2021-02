Paragone: “No a Draghi! Lui è un traditore dell’Italia, non una risorsa” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il leader di ItalExit, Gianluigi Paragone, ci va giù durissimo in una diretta a caldo dopo l’annuncio dell’incarico a Mario Draghi: “Ho ascoltato con grande attenzione il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella e devo dire che alla fine quello che era l’incubo peggiore comincia a materializzarsi. Quella che doveva essere la legislatura di rottura, quella che aveva portato al voto di tantissimi italiani, di una maggioranza importante di italiani, a favore del M5S da una parte e della Lega dall’altra, sta diventando la legislatura della conservazione pura. La legislatura che comincia con un senso e finisce con il senso opposto. Questo perché la politica ha avuto e ha paura di concretizzare quello che nel Paese si stava alimentando, e cioè la voglia di rompere determinati schemi”. (Continua a leggere dopo la foto) Continua Paragone: “Come ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il leader di ItalExit, Gianluigi, ci va giù durissimo in una diretta a caldo dopo l’annuncio dell’incarico a Mario Draghi: “Ho ascoltato con grande attenzione il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella e devo dire che alla fine quello che era l’incubo peggiore comincia a materializzarsi. Quella che doveva essere la legislatura di rottura, quella che aveva portato al voto di tantissimi italiani, di una maggioranza importante di italiani, a favore del M5S da una parte e della Lega dall’altra, sta diventando la legislatura della conservazione pura. La legislatura che comincia con un senso e finisce con il senso opposto. Questo perché la politica ha avuto e ha paura di concretizzare quello che nel Paese si stava alimentando, e cioè la voglia di rompere determinati schemi”. (Continua a leggere dopo la foto) Continua: “Come ...

