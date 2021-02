Palermo-Ternana, esame capolista per Boscaglia: rosanero a caccia di punti e riscatto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio.Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, il Palermo sfiderà la capolista Ternana per la gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la terza del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro il Teramo e Potenza, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione contro la quale la squadra di Roberto Boscaglia ha conquistato il suo primo punto. "Ternana? Non sottovaluto nessuno perchè quando si va in campo devi fare sempre il massimo, non potrei permettermi di farlo. Il punto è che noi dobbiamo capire che questa è una squadra che deve e può migliorare sotto ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio.Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, ilsfiderà laper la gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la terza del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro il Teramo e Potenza, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione contro la quale la squadra di Robertoha conquistato il suo primo punto. "? Non sottovaluto nessuno perchè quando si va in campo devi fare sempre il massimo, non potrei permettermi di farlo. Il punto è che noi dobbiamo capire che questa è una squadra che deve e può migliorare sotto ...

WiAnselmo : #Palermo-Ternana, esame capolista per Boscaglia: rosanero a caccia di punti e riscatto - Mediagol : #Palermo-Ternana, esame capolista per Boscaglia: rosanero a caccia di punti e riscatto - tifosipalermoit : dopo il pareggio dell’andata la Ternana ha iniziato a volare ed il Palermo il suo percorso dell’inconsistenza che… - siciliafeed : Palermo-Ternana, Boscaglia: “Giocherà la squadra che darà più garanzie” - imarkez : RT @blogsicilia: Serie C, Palermo - Ternana in diretta gratis su Cusano Italia TV - -