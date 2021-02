PA Social sbarca su Clubhouse

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – PA Social approda su Clubhouse. La prima volta dell’associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale è stata il primo febbraio 2021, ma si è trattato solo di un assaggio di quello che succederà ogni lunedì, sempre a partire dalle ore 15, quando sarà possibile prendere parte alle discussioni incentrate sulla comunicazione e sul giornalismo digitale. L’obiettivo di questa nuova esperienza promossa da PA Social è studiare e sfruttare al meglio il social network vocale che sta conquistando una fetta sempre più consistente di pubblico, permettendo agli utenti di confrontarsi e di discutere in stanze tematiche. Per ora è accessibile solo dai dispositivi Apple e su invito, un modo anche di indirizzare gli utenti verso argomenti di interesse specifico e di scegliere di cosa parlare facendo allo stesso tempo networking.

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Il Festival di Venezia sbarca a Seoul con 7 film - SkyTG24 : Il Festival di Venezia sbarca a Seoul con 7 film - SOCIALnetbest : Con l’obiettivo di ampliare la propria presenza sui social network, Arpa Lombardia ha recentemente affiancato agli… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Musk sbarca su Clubhouse e fa il tutto esaurito (parlando di scimmie, alieni e meme) - Profilo3Marco : RT @Corriere: Musk sbarca su Clubhouse e fa il tutto esaurito (parlando di scimmie, alieni e meme) -

Ultime Notizie dalla rete : Social sbarca

Dire

... che ha dato appuntamento ai suoi 45 milioni di follower su Twitter per parlare delle sue svariate attività di imprenditore visionario, sempre più attento al ruolo - chiave svolto daimedia. ...Nel 2020ufficialmente sulNetwork Instagram, dove raggiunge in meno di un anno quasi 10.000 Follower. Ma è nel 2021 che Andrea, cerca il suo punto di forza e la sua vera dimensione ...Vale un miliardo di dollari, si comunica solo con la voce senza testi nè foto o video, conta 5 milioni di iscritti, almeno fino allo sbarco di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo capace di movimenta ...Da ieri è in funzione lo spazio virtuale dove si usa solo la voce, per ora disponibile solo per chi usa il sistema operativo di Apple. Appuntamento tutte le mattine per leggere il vangelo ...