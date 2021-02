Omicidio di Roberta Siragusa, l’autopsia sulla ragazza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) non spiega le cause della morte. E’ giallo sull’assassinio della 17 enne trovata in un dirupo a Caccamo, la settimana scorsa. L’esame dell’autopsia sul corpo non ha avuto l’esito sperato. Tutti, sia il Pubblico Ministero che gli avvocati della vittima, nonché la famiglia speravano di poter conoscere finalmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’Omicidio Corona, la nipote ha confessato Violenza sui bambini: Adesca la bimba a scuola Ancora Arresti per droga a Cagliari Accoltellato a scuola un ragazzo quindicenne, é accaduto in Sardegna Boissano Savona: uccide moglie e tenta il suicidio Ferita carabiniere durante una sparatoria a Nuoro Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) non spiega le cause della morte. E’ giallo sull’assassinio della 17 enne trovata in un dirupo a Caccamo, la settimana scorsa. L’esame delsul corpo non ha avuto l’esito sperato. Tutti, sia il Pubblico Ministero che gli avvocati della vittima, nonché la famiglia speravano di poter conoscere finalmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’Corona, la nipote ha confessato Violenza sui bambini: Adesca la bimba a scuola Ancora Arresti per droga a Cagliari Accoltellato a scuola un ragazzo quindicenne, é accaduto in Sardegna Boissano Savona: uccide moglie e tenta il suicidio Ferita carabiniere durante una sparatoria a Nuoro

