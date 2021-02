'No alla dittatura fallocratica della Bce': quella volta che un'ex Femen assaltò Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 15 aprile 2015 Josephine Witt, ex componente del gruppo di attiviste a seno nudo, interruppe la conferenza stampa dell'allora presidente della Banca Centrale Europea lanciando coriandoli e una ... Leggi su today (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 15 aprile 2015 Josephine Witt, ex componente del gruppo di attiviste a seno nudo, interruppe la conferenza stampa dell'allora presidenteBanca Centrale Europea lanciando coriandoli e una ...

Radio1Rai : ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno a… - Lucil1Luciana : RT @francescatotolo: Ieri (2015) come oggi, “Stop alla dittatura #UE” #Draghi #Troika - Mariann14387366 : RT @francescatotolo: Ieri (2015) come oggi, “Stop alla dittatura #UE” #Draghi #Troika - FrancoBaldiniFB : RT @francescatotolo: Ieri (2015) come oggi, “Stop alla dittatura #UE” #Draghi #Troika - grazia_palamini : RT @grazia_palamini: @GioChirilly @rrico_e É AGGRAPPATO A QUESTA FARSA DEL COVID ALLA QUALE NON CREDE ORMAI, PER FURTUNA PIÙ NESSUNO! ANCHE… -