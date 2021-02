Napoli, Gattuso: “Ottima partita a livello difensivo, dovevamo fare di più in attacco” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCoppa Italia – Terminato 0-0 il match tra Napoli ed Atalanta valevole per la Semifinale di andata della competizione. Una brutta partita dove però il Napoli è riuscito a tenere molto bene la linea difensiva con il nuovo assetto. Queste le parole di Rino Gattuso: “Con l’Atalanta non si è ma favoriti. Una squadra tosta, fisica. Ci ha messo in difficoltà. Abbiamo tanti giocatori che stanno giocando sempre nell’ultimo periodo come Elmas e Zielisnki, erano molto stanchi. Abbiamo fatto un’Ottima partita a livello difensivo. Potevamo fare certamente qualcosa di più in avanti. La difesa a 3 è stata una scelta dettata dalla stanchezza. Non tutti i giocatori erano al 100%. Con la difesa a 3 abbiamo fatto una buona ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCoppa Italia – Terminato 0-0 il match traed Atalanta valevole per la Semifinale di andata della competizione. Una bruttadove però ilè riuscito a tenere molto bene la linea difensiva con il nuovo assetto. Queste le parole di Rino: “Con l’Atalanta non si è ma favoriti. Una squadra tosta, fisica. Ci ha messo in difficoltà. Abbiamo tanti giocatori che stanno giocando sempre nell’ultimo periodo come Elmas e Zielisnki, erano molto stanchi. Abbiamo fatto un’. Potevamocertamente qualcosa di più in avanti. La difesa a 3 è stata una scelta dettata dalla stanchezza. Non tutti i giocatori erano al 100%. Con la difesa a 3 abbiamo fatto una buona ...

Glongari : Clamoroso retroscena #Napoli. Il Presidente #DeLaurentiis dopo la sconfitta contro l’#Hellas ha contattato Maurizio… - DiMarzio : #CoppaItalia | #NapoliAtalanta, le probabili scelte di #Gattuso - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - VincenzoLombar1 : #Gattuso: potevamo fare qualcosa in più in attacco Ne Camel un tiro basta per fare meglio di stasera ne piecr che… - Luckyluciano971 : RT @jo19N26: Questa squadra, con tutti i limiti tecnico-caratteriali del caso, non merita di essere trattata così da Rino Gattuso. Mentre… -