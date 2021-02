Myanmar | campagna di disobbedienza civile per alcuni operatori sanitari

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) In, in 70 ospedali,hanno deciso di unirsi alladi. Accusando i militari di favorire i propri interessi trascurando quelli civili. Il personaleo ha così deciso di scioperare contro il colpo di stato ai danni del governo di Aung San Suu Kyi. “Ci rifiutiamo di obbedire a qualsiasi ordine da parte del regime militare illegittimo che ha dimostrato di non avere alcun riguardo per i nostri poveri pazienti”, hanno dichiarato gli organi organizzativi dello sciopero che fin da ieri ha preso piede nei dipartimentidi Yangon e Naypyidaw a cui si sono uniti altri distretti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colpo di Stato in Birmania: ...

Lo sciopero del personale sanitario Intanto vanno avanti le proteste civili in: il personale di circa 70 ospedali ha smesso di lavorare nell'ambito di una crescentedi disobbedienza ...Yangon (Agenzia Fides) - Intra le iniziative non violente che si registrano per esprimere il dissenso verso il colpo di ...medici di diverse regioni stanno pensando di organizzare una...Una parte di questi medici sta comunque continuando il proprio operato a favore delle fasce più deboli, all'interno delle proprie abitazioni.La Cina ha bloccato la condanna delle Nazioni Unite sul golpe militare in Birmania. Secondo quanto riporta la Bbc, il Consiglio di sicurezza non è riuscito a concordare una dichiarazione congiunta do ...