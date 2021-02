Moratti su Suning: “Non credevo che avrebbe lasciato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, della delicata situazione che si vive in casa nerazzurra “Sinceramente non me lo aspettavo, non credevo Suning avrebbe lasciato. La situazione però è difficile in tutto il mondo e evidentemente mette in difficoltà anche la famiglia Zhang e nelle condizioni di non poter supportare a dovere il progetto. Spero perlomeno che trovino qualcuno alla loro stessa altezza per cedere il club”. Poi sulla sfida contro la Fiorentina “Sono convinto che Conte preparerà al meglio la sfida di Firenze. La Fiorentina è una squadra in crescita, non sarà una partita semplice. Vincere su un campo difficile come il Franchi sicurerebbe aumenterebbe le speranze di Scudetto, è così da sempre. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, della delicata situazione che si vive in casa nerazzurra “Sinceramente non me lo aspettavo, non. La situazione però è difficile in tutto il mondo e evidentemente mette in difficoltà anche la famiglia Zhang e nelle condizioni di non poter supportare a dovere il progetto. Spero perlomeno che trovino qualcuno alla loro stessa altezza per cedere il club”. Poi sulla sfida contro la Fiorentina “Sono convinto che Conte preparerà al meglio la sfida di Firenze. La Fiorentina è una squadra in crescita, non sarà una partita semplice. Vincere su un campo difficile come il Franchi sicurerebbe aumenterebbe le speranze di Scudetto, è così da sempre. ...

