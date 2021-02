Michael B. Jordan diventa il corpo (seminudo) di Alexa nello spot Amazon del Super Bowl (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E se Alexa non fosse più solo un'assistente vocale, ma acquistasse il corpo muscoloso di Michael B. Jordan? Uno spot del Super Bowl ci mostra cosa accadrebbe. E se Alexa, oltre ad avere una voce, avesse anche il corpo (sexy) di Michael B. Jordan? Amazon immagina cosa accadrebbe nel divertente spot per il Super Bowl che vede protagonista la Star di Creed. La donna che sogna una versione "fisica" di Alexa mormora "Non potevo immaginare un contenitore più bello per la voce di Alexa" mentre fornisce i comandi all'attore di fronte all'esterrefatto compagno. La presenza fisica di Michael B. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E senon fosse più solo un'assistente vocale, ma acquistasse ilmuscoloso diB.? Unodelci mostra cosa accadrebbe. E se, oltre ad avere una voce, avesse anche il(sexy) diB.immagina cosa accadrebbe nel divertenteper ilche vede protagonista la Star di Creed. La donna che sogna una versione "fisica" dimormora "Non potevo immaginare un contenitore più bello per la voce di" mentre fornisce i comandi all'attore di fronte all'esterrefatto compagno. La presenza fisica diB. ...

badtasteit : #MichaelBJordan diventa #Alexa nello spot #Amazon del #SuperBowlLV - Ale__Kuz : In pratica è come se stessimo chiamando il Michael Jordan degli allenatori di calcio e chiedendogli di allenare una… - ZioSlash : RT @GerosaLorenzo: #Draghi è come avere Michael Jordan in squadra dopo che hai schierato per due anni Danny De Vito pivot. - BasketUniverso : Bradley Beal raggiunge il livello di Michael Jordan con una serie pazzesca di partite da 25 punti - McEnrie : RT @GerosaLorenzo: #Draghi è come avere Michael Jordan in squadra dopo che hai schierato per due anni Danny De Vito pivot. -