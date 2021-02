Magalli, compagno di Liceo di Draghi: "A scuola era corretto: non faceva mai la spia al prof" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro”. Così all’Adnkronos Giancarlo Magalli parlando dell’ex compagno di classe Mario Draghi, nuovo presidente del Consiglio incaricato. “Draghi era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore - dice Magalli scoppiando in una risata - Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita”.Non è la prima volta che il conduttore ricorda pubblicamente i suoi trascorsi in un Liceo di Roma con Draghi. In un’intervista ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro”. Così all’Adnkronos Giancarloparlando dell’exdi classe Mario, nuovo presidente del Consiglio incaricato. “era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli chelaalessore - dicescoppiando in una risata - Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita”.Non è la prima volta che il conduttore ricorda pubblicamente i suoi trascorsi in undi Roma con. In un’intervista ...

