“Lui è peggio di me” | Giallini e Panariello in uno show inedito

Da domani andrà in onda lo show "Lui è peggio di me" in cui i protagonisti, Panariello e Marco Giallini, ospiteranno tantissimi amici e colleghi. Ecco il cast Due grandi professionisti, un'amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante. Due artisti solo apparentemente molto diversi, ma di chi stiamo parlando? Ovviamente di Marco Giallini e Giorgio Panariello, i protagonisti del nuovo "sit show" della prima serata di Rai3, in onda da domani, giovedì 4 febbraio. Tanti gli ospiti della prima puntata di "Lui è peggio di me". Quattro imperdibili appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, e uno spettacolo inedito e inaspettato, ricco di sorprese, in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ...

