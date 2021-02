«Lo sci può aprire in sicurezza, serve la volontà politica» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Linee al vaglio del Cts, decisione in settimana. Fossati (Valtorta-Bobbio): ci sentiamo presi in giro. Seletti (Pora): ci dicano con anticipo cosa intendono fare. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Linee al vaglio del Cts, decisione in settimana. Fossati (Valtorta-Bobbio): ci sentiamo presi in giro. Seletti (Pora): ci dicano con anticipo cosa intendono fare.

Ultime Notizie dalla rete : sci può Mondiali, parcheggi esauriti: in centro si entra solo col bus navetta

... durante queste settimane dei Campionati del mondo di sci alpino. Il parcheggio scambiatore è ... alla stazione si può lasciare l'auto soltanto nella parte a sud, verso la funivia Faloria, ma non ...

Il '68 di Nones: 'L'oro, le sfide al treno e Re Gustavo'

Si può fare un Sessantotto anche con gli sci di fondo, scatenare la rivoluzione col passo alternato. Franco Nones riscrive la storia il 7 febbraio 1968, Olimpiade di Grenoble. Fino ad allora nessuno ...

