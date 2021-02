Leeds United – Everton del 3 febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È stata una strana prestazione dell’Everton nel fine settimana. Non sono mai andati davvero contro il Newcastle e un’altra preoccupazione è che i gol si siano esauriti per Dominic Calvert-Lewin, che non ha segnato in nessuna delle ultime sette partite di campionato. Il Leeds è stato impressionante nella vittoria sul Leicester, che ha visto Patrick Bamford porre fine alla sua mini-siccità. Bamford merita una menzione per la qualità di quel colpo, e anche per aver interpretato Jack Harrison per il cruciale terzo gol: il suo atteggiamento e la sua consapevolezza sono di prima classe. Leeds United – Everton potrebbe finire 2 a 0. Leeds United – Everton come arrivano le due squadre in campo? Il Leeds si aspetta di essere senza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È stata una strana prestazione dell’nel fine settimana. Non sono mai andati davvero contro il Newcastle e un’altra preoccupazione è che i gol si siano esauriti per Dominic Calvert-Lewin, che non ha segnato in nessuna delle ultime sette partite di campionato. Ilè stato impressionante nella vittoria sul Leicester, che ha visto Patrick Bamford porre fine alla sua mini-siccità. Bamford merita una menzione per la qualità di quel colpo, e anche per aver interpretato Jack Harrison per il cruciale terzo gol: il suo atteggiamento e la sua consapevolezza sono di prima classe.potrebbe finire 2 a 0.come arrivano le due squadre in campo? Ilsi aspetta di essere senza ...

