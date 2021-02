Laura Pausini candidata ai Golden Globes 2021:«Ho sentito una connessione con quelle note, un legame immediato che ti fa capire che sta succedendo qualcosa di speciale» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un ulteriore riconoscimento per Laura Pausini che con il brano “Io sì/Seen” è candidata ai Golden Globes 2021, giunti alla 78esima edizione, la cui cerimonia di premiazione è fissata per il prossimo 28 febbraio a Los Angeles. Il brano, original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) e Niccolò Agliardi, è infatti in lizza nella categoria Miglior canzone originale. Una voce unica e potente, quella di Laura Pausini che, ancora una volta, si fa portavoce di un potentissimo messaggio di tolleranza, integrazione e accettazione della diversità. La ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un ulteriore riconoscimento perche con il brano “Io sì/Seen” èai, giunti alla 78esima edizione, la cui cerimonia di premiazione è fissata per il prossimo 28 febbraio a Los Angeles. Il brano, original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, frutto della collaborazione dicon Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1Globe) e Niccolò Agliardi, è infatti in lizza nella categoria Miglior canzone originale. Una voce unica e potente, quella diche, ancora una volta, si fa portavoce di un potentissimo messaggio di tolleranza, integrazione e accettazione della diversità. La ...

