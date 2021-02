Grave lutto per Dayane Mello, morto il fratello minore: l’annuncio sconvolgente (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gravissimo lutto per Dayane Mello. La concorrente del Grande fratello Vip purtroppo ha perso il fratello Luca di soli 27 anni Una notizia davvero sconvolgente per Dayane Mello. La concorrente del Grande fratello Vip, purtroppo ha perso suo fratello Lucas. A darne la notizia, con un post su Instagram l’altro fratello Maggiore Juliano. “Oggi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gravissimoper. La concorrente del GrandeVip purtroppo ha perso ilLuca di soli 27 anni Una notizia davveroper. La concorrente del GrandeVip, purtroppo ha perso suoLucas. A darne la notizia, con un post su Instagram l’altroMaggiore Juliano. “Oggi L'articolo proviene da Leggilo.org.

