Governo, Tabacci: "Il discorso di Draghi? Lui è superman, mi sono emozionato" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA- Il discorso di Draghi? "Lui è un superman, non c'è dubbio, con meno di due minuti ha impostato le cose con grande chiarezza. Mi sono emozionato ascoltandolo".Lo dice a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, l'esponente di Centro Democratico Bruno Tabacci che, quanto all'ipotesi che non raggiunga una adeguata fiducia in Parlamento, dice: "Chi lo farà se ne assumerà le responsabilità. Sarebbe come avere uno come Pelé e poi non farlo giocare. D'altra parte questo Parlamento è abituato a sciupare tutto. Io però credo che ce la farà".

