Governo | Bini Smaghi | ' Draghi? se Paese si rivolge ai tecnici non è messo bene'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "L'arrivo di Draghi? Quando un Paese si rivolge ai super tecnici forse non è messo bene. La politica non riesce ad esprimere una classe dirigente in grado di affrontare i problemi del Paese". Lo ha detto Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Societe Generale, già membro del comitato esecutivo della Bce, in un'intervista a InBlu2000, la radio nazionale Dab della Conferenza episcopale italiana. "Purtroppo gli italiani – ha aggiunto Bini Smaghi a InBlu2000 - non hanno eletto una classe dirigente in grado di risolvere i problemi del nostro Paese. Dobbiamo fare dunque ricorso a delle persone che non sono state elette ma che comunque sono molto competenti e speriamo ...

