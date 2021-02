Google Stadia è già in crisi - editoriale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marzo 2019. Google tiene una presentazione alla Game Developers Conference per presentare la sua rivoluzione del mondo videoludico: il suo nome è Stadia. Viene annunciato un servizio in streaming come altri (Gaikai, OnLive, PlayStation Now) avevano mai osato prima. Questa volta, assicurava Google, le ambizioni erano molto più alte: grafica 4K, grande supporto delle terze parti e continua evoluzione tecnologica. Febbraio 2021: Google annuncia che smetterà di produrre videogiochi. In meno di due anni Google ha drasticamente ridimensionato le ambizioni di quel progetto che, nelle sue mire, doveva rappresentare un cambio di paradigma. Il vicepresidente di Stadia, Phil Harrison, non ci ha girato attorno: produrre giochi è difficile e richiede anni di investimenti. Motivo per cui, ha detto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marzo 2019.tiene una presentazione alla Game Developers Conference per presentare la sua rivoluzione del mondo videoludico: il suo nome è. Viene annunciato un servizio in streaming come altri (Gaikai, OnLive, PlayStation Now) avevano mai osato prima. Questa volta, assicurava, le ambizioni erano molto più alte: grafica 4K, grande supporto delle terze parti e continua evoluzione tecnologica. Febbraio 2021:annuncia che smetterà di produrre videogiochi. In meno di due anniha drasticamente ridimensionato le ambizioni di quel progetto che, nelle sue mire, doveva rappresentare un cambio di paradigma. Il vicepresidente di, Phil Harrison, non ci ha girato attorno: produrre giochi è difficile e richiede anni di investimenti. Motivo per cui, ha detto ...

misteruplay2016 : Google Stadia è già in crisi – editoriale - cdghietta : RT @Bufalenet: Google Stadia chiude i team di sviluppi interni è sicuramente la notizia del giorno. Ma cosa effettivamente cambia per gli u… - Eurogamer_it : Un'offerta commerciale insensata e un management che non ha fatto la differenza. Ecco perché #Stadia è in crisi. - ItaSmartReview : Google Stadia chiude i battenti al suo studio di sviluppo - - Bufalenet : Google Stadia chiude i team di sviluppi interni è sicuramente la notizia del giorno. Ma cosa effettivamente cambia… -